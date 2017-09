Sternen-Schau im Kunstmuseum Lentos

Der Sternenhimmel in der Kunst in allen Variationen ist ab sofort im Linzer Kunstmuseum Lentos zu sehen. In der Ausstellung „Sterne“ thematisieren 92 Künstler auch die sogenannte Lichtverschmutzung.

Die umfangreiche Sterne-Schau im Linzer Kunstmuseum Lentos geht davon aus, dass am Nachthimmel wegen der Lichtverschmutzung Sterne kaum mehr wahrnehmbar sind.

maschekS

Nachtbilder von Paris, Shanghai und Sao Paolo

Zahlreiche Künstler beschäftigen sich mit diesem Thema, wie etwa der Pariser Thierry Cohen, der in seinen Fotomontagen Nachtbilder von Paris, Shanghai und Sao Paolo mit intaktem Nachthimmel zeigt.

maschekS

„Lassen die Sterne vom Himmel regnen“

Kuratorin Elisabeth Novak-Thaller: „Es ist eine sehr spektakuläre Ausstellung mit wirklich großen Installationen, die ein Aha-Erlebnis und ein Erstaunen ermöglichen. Wir lassen wirklich die Sterne vom Himmel regnen.“ Die Ausstellung „Sterne - Kosmische Kunst von 1900 bis heute“ wird Donnerstagabend im Linzer Kunstmuseum Lentos eröffnet.

