Frau nach Sturz hilflos – Nachbarin hörte Klopfen

Eine in ihrer Wohnung verunglückte Pensionistin in Freistadt hat durch Klopfzeichen mit einer Krücke eine Nachbarin auf sich aufmerksam gemacht, die Hilfe holte. Und Nachbarn waren es auch, durch welche eine Frau in Bad Ischl aus einem defekten Lift befreit werden konnte.

Am Montagabend war eine 93-jährige Pensionistin in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Freistadt gestürzt. Sie verletzte sich dabei so unglücklich, dass sie alleine nicht mehr aufstehen konnte. Sie klopfte mit ihrer Krücke immer wieder gegen den Boden, um Nachbarn auf sich aufmerksam zu machen.

Eine unter ihre wohnende Mieterin hörte die Klopfzeichen. Sie rief die Einsatzkräfte und versuchte die Seniorin durch die Tür zu beruhigen. Feuerwehrmänner brachen dann die Türe auf und die verletzte 93-Jährige konnte vom Roten Kreuz versorgt und ins Spital gebracht werden.

Bad Ischl: Notrufknopf in Lift defekt

Bereits am Montagvormittag mussten die Feuerwehren in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) zu einem stecken gebliebenen Lift eines Mehrparteienhauses. Eine junge Frau saß drinnen fest, doch der Notrufknopf, der einen mit einer Notrufzentrale verbinden soll, dürfte laut Feuerwehr nicht richtig funktioniert haben.

Die im Lift Gefangene konnte niemanden erreichen. Zum Glück hörten andere Hausbewohner das laute Klingeln des feststeckenden Aufzugs und schlugen Alarm. Für die junge Frau war das Warten in der engen Liftkabine offenbar schwer erträglich, so die Einsatzkräfte – sie wurde vom Roten Kreuz betreut. Der Lift wird jetzt von Technikern überprüft.