Woche der Sprachen in Linz

Am Dienstag kann man in Linz Bekanntschaft mit rund 100 Sprachen machen - beim europäischen „Tag der Sprachen“, der in Linz zu einer ganzen „Woche der Sprachen“: dabei gehe es um das Miteinander, das Können ist zweitrangig, so die Verantwortlichen.

Sprache ist die Basis der eigenen Identität und Teil des kulturellen Erbes und es gehört zu den universellen Menschenrechten, Sprachen zu schützen. Beim Tag der Sprachen kann man in Sprachcafes, in einer kulinarischen Weltreise über die Landstraße, bei den schnellsten Sprachworkshops der Stadt, in einem Lesebummelzug und in vielen weiteren Formaten mit neuen Sprachen in Berührung kommen.

Stadt Linz

Unkompliziert Vielfalt entdecken

„Bei dem großen Programmangebot in Linz anlässlich des Tages der Sprachen, erhalten alle interessierten Linzerinnen und Linzer die Möglichkeit, sich unkompliziert und vielfältig mit den hier gesprochenen Sprachen zu beschäftigen. Darüber hinaus wird erneut aufgezeigt, wie wichtig das Thema Mehrsprachigkeit für das Zusammenleben einer Gesellschaft ist und wie gut dies bereits in Linz funktioniert“, so Integrationsstadträtin Karin Hörzing (SPÖ).

Stargast Richard Simcott

Ena Rogalo, Leiterin des Linzer Integrationsbüros, das neben dem Migrations- und Integrationsbeirat Veranstalter des Tages der Sprachen freut sich besonders, dass Richard Simcott dafür gewonnen werden konnte. Der Sprachexperte gilt als Polyglotter, er spricht über 40 Sprachen, führt am Dienstag um 18.30 Uhr anschließend an die Eröffnungsveranstaltung im Alten Linz Rathaus eine Diskussionsrunde zum Thema.

Ob es eine Stadtführung in arabischer Sprache sein soll, eine chinesische Teezeremonie oder Einführung in die italienische Gestensprache - bis zum 1. Oktober kann man aus 75 Veranstaltungen wählen.

