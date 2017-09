Polizeihund „Benjo“ findet Vermissten

In Gmunden hat der Polizeihund „Benjo“ einen 56-jährigen Mann gefunden, der aus einem Pflegeheim verschwunden war. Der Mann war zwar etwas verwirrt, aber körperlich wohlauf

Plötzlich war der 56-Jährige am Mittwochabend aus dem Landespflegeheim in Gmunden verschwunden. Da er mit dem Gehen Probleme hat und sein Rollator vor dem Heim gefunden wurde, befürchteten die Pfleger Schlimmes und verständigten die Einsatzkräfte.

Feuerwehr und Polizei auf der Suche

25 Feuerwehrleute und die Polizei rückten an, mit dabei auch zwei Polizeihunde. Polizeihund „Benjo“, geführt von Gerhard Schwarzlmüller fand schließlich die Spur zum Vermissten und gegen 22.20 Uhr auch den Mann selbst.

Landespolizeidirektion Oberösterreich

Er wurde an einem Waldweg, etwa eineinhalb Kilometer von dem Pflegeheim entfernt, in einer Wiese sitzend aufgefunden - zwar etwas verwirrt aber körperlich wohlauf. Der Mann wurde in das Pflegeheim wieder zurückgebracht.