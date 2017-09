40 Kilo Cannabis nach Österreich geschmuggelt

Drogenfahnder haben drei Dealer aus dem Bezirk Gmunden festgenommen, die im großen Stil Cannabis aus dem Kosovo verkauft haben sollen. Den Straßenverkaufswert des geschmuggelten Suchtgifts beziffert die Polizei mit 400.000 Euro.

Die Suchtgifthändler aus Gmunden, Laakirchen und Ebensee müssen sich sehr sicher gefühlt haben, so die Polizei am Donnerstag, denn die Übergabe der Drogen soll immer auf offener Straße über die Bühne gegangen sein.

Polizei OÖ

Drei Verdächtige

Die Polizei habe die drei Männer im Alter von 21, 27 und 29 Jahren bereits länger im Visier gehabt, sagt Hans-Jürgen Hofinger von der Abteilung Koordinierter Kriminaldienst der Polizei Vöcklabruck: „Es ist so, dass einer der Inhaftierten der Chef dieser Gruppe war und die beiden anderen für ihn – laut Angaben der Beschuldigten – das Suchtgift verkauft haben.“

Polizei OÖ

13 Kilogramm Cannabis sichergestellt

Die Ware sei in Ein-Kilogramm-Packungen nach Oberösterreich gebracht und dann zerteilt und gramm- und halbkiloweise verkauft worden, gaben die Beschuldigten in den Befragungen an. Die Polizei konnte 13 Kilogramm Cannabis sicherstellen, 27 Kilogramm soll das Trio bereits verkauft haben. Die Polizei geht derzeit von einem Straßenverkaufswert des Suchtgifts in der Höhe von rund 400.000 Euro aus.

Die mutmaßlichen Drogendealer sitzen in der Justizanstalt Wels in Haft. Sie haben teilweise ein Geständnis abgelegt.

Die Strafe für den Suchtgifthandel in dieser Größenordnung könnte bis zu 15 Jahre Gefängnis ausmachen, so Hofinger. Die Fahnder konnten auch 37 Käufer ausforschen, die auf freiem Fuße angezeigt werden. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen, hieß es am Donnerstag.