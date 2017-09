Großübung der Polizei in Bad Leonfelden

In Bad Leonfelden findet am Mittwoch eine Großübung österreichischer und tschechischer Polizisten statt. Dabei wird im Stadtzentrum und beim Sportplatz eine Großveranstaltung simuliert und der gemeinsame Einsatz trainiert.

Im Einsatz stehen auch Polizeihunde und Hubschrauber, außerdem wird es zu kleineren Explosionen kommen. Denn angenommen werden Ausschreitungen im Rahmen eines Fußballspiels.

Einsatz am Stadtplatz von Bad Leonfelden

Polizeisprecher David Furtner zur Übung: "Das Motto der Übung heißt ‚Grenzenlos 2017‘. 270 Polizistinnen und Polizisten aus Tschechien und Oberösterreich werden gemeinsam üben, nämlich die Sicherheit bei einer Großveranstaltung. Das Szenario ist einfach, nämlich dass es bei einer Sportgroßveranstaltung zu tumultartigen Szenen kommt. Es werden zwei Busse zu je 50 Mann aus Tschechien anreisen. Schon auf der Fahrt nach Bad Leonfelden werden sie für Wirbel sorgen, und am Stadtplatz von Bad Leonfelden wird es dann weitergehen. Und hier ist dann die Einsatzeinheit gefragt, für eine sichere Veranstaltung zu sorgen.“

Sprachkundige Polizisten im Einsatz

Neben dem Polizeikommandant aus Bad Leonfelden habe man noch andere sprachkundige Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Auch in der Landespolizeidirektion verfüge man über vier Damen und Herren, die auf sehr hohem Niveau Tschechisch sprechen würden, so Furtner. Auch gebe es viele tschechische Polizisten, die Deutsch sprechen, und auch die Verständigung in Englisch sei kein Problem.

Dauer der Übung von 11.30 bis 13.00 Uhr

Start für die Übung sei um 11.30 Uhr, die bis um zirka 13.00 Uhr dauern werde. Für die Bad Leonfeldner Bevölkerung werde ein Großaufgebot an Polizisten, Polizeihunden und Polizeihubschraubern zu sehen sein, außerdem werde es vereinzelt zum Einsatz von Pyrotechnik kommen, so Furtner. Man werde sich aber bemühen, die Bevölkerung und den Verkehr nicht zu stören.