25-Jähriger stirbt auf Weltreise

Die Nachricht vom Tod eines 25-Jährigen aus Schönau im Mühlkreis erschüttert zurzeit die 1880 Einwohner zählende Gemeinde. Der junge Mann stürzte laut Außenministerium nahe Johannesburg ab. Es war die letzte Station seiner siebenmonatigen Weltreise.

Die Heimreise war offenbar für Samstag geplant. Die letzte Station auf einem Berg seiner sieben Monate dauernden Weltreise wurde dem jungen Abenteurer zum tödlichen Verhängnis. Die Reise hatte den jungen Mann unter anderem nach Australien, Neuseeland, Thailand und Südamerika geführt.

Schachspiel an ungewöhnlichen Orten

Der begeisterte Schachspieler wollte in jedem Land Gleichgesinnte treffen, um sich mit ihnen an originellen Orten in diesem Spiel zu messen. In seinem Reiseblog im Internet hat der begeisterte Schachspieler diese Abenteuer mit Fotos dokumentiert.

Als freundlich, hilfsbereit, blitzgescheit und mutig beschrieb ihn der Bürgermeister von Schönau Herbert Haunschmied (ÖVP). Er ist Onkel und Taufpate des Verunglückten. Der junge Abenteurer war auch im örtlichen Fußballklub fest verwurzelt. Sein Leichnam soll demnächst nach Hause überstellt werden, hieß es vom Außenamt.