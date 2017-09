Tochter missbraucht: Vier Jahre Haft

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs der eigenen Tochter ist am Donnerstag ein 55-jähriger Mann am Landesgericht Wels zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Er soll an dem Kind jahrelang sexuelle Handlungen durchgeführt haben.

Immer wieder soll der heute 55-jährige Oberösterreicher seine eigene Tochter sexuell missbraucht haben, so die Anklage - unter anderem durch geschlechtliche Handlungen etwa in der Badewanne. Das Mädchen war damals vier Jahre alt. Auch werden dem Vater pornographische Darstellungen Minderjähriger zwischen 2011 und 2016 in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck vorgeworfen.

Angeklagter geständig

Der Angeklagte soll sich geständig gezeigt haben, hieß es. Er musste sich wegen des Verbrechens des sexuellen Missbrauchs Unmündiger, wegen des Vergehens des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses und wegen des Vergehens der pornographischen Darstellung Minderjähriger am Donnerstag vor Gericht verantworten. Das Urteil lautete am Ende vier Jahre unbedingte Haft und ist nicht rechtskräftig.