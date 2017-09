Live-Stand Innsbruck - BW Linz 2:0

In der zehnten Runde der Sky Go Erste Liga empfangt die Daxbacher-Elf Wacker Innsbruck am Dienstagabend den FC Blau Weiß Linz. Die Linzer wollen ungeschlagen aus Tirol heimkehren. Hier im Live-Ticker ab 18:30 Uhr.

Blau Weiß-Trainer Günther Gorenzel hat erstmals die „Last-Minute-Neuerwerbung“ Emir Halilovic in der offensiven Dreier-Welle hinter Stürmer Templ vom Start weg aufgeboten.

Wacker Innsbruck - FC Blau Weiß Linz 2:0 (2:0)

Aufstellung Innsbruck: Knett; Pichler, Schimpelsberger, Baumgartner, Valici; Egbe (46. Hupfauf), Rakowitz, Harrer, Jamnig; Dedic, Gabriele

Aufstellung Blau Weiß Linz: Hankic; Kerschbaumer, Brandstätter (46. Jackel), Maier, Gabriel; Haudum (46. Cvetko) , Hinum; Hartl, Halilovic, Oppong; Templ

So läuft das Spiel:

Anstoß am Tivoli! Jamnig prüft gleich einmal Linz-Keeper Hankic. Auf der Gegenseite blockt Valici eine Flanke des Blau Weißen Kerschbaumer. Dann gleich wieder die Tiroler. Hankic ist wieder auf dem Posten. Bunte erste drei Minuten.

8.: Innsbruck ist bestrebt, vom Start weg zu zeigen, wer im Tivolistadion der Hausherr ist. Blau Weiß zeigt sich noch passiv.

10.: Innververteidiger Gabriel muss von dem Tiroler Gabriele sein Können aufbieten: geklärt. Gleich darauf jagt Haller einen Ball ins Außennetz des Linzer Tores.

13.: 1:0 für Wacker - Torschütze Jamnig - nach Flanke über die rechte Seite. Das ist die kalte Dusche für die Linzer.

15.: Schnelle Aktion der Linzer über Oppong. Flanke ins Zentrum - wo sind die Abnehmer? Kerschbaumer probiert es gleich wieder mit dem Vorstoß - Knett im Tiroler entschärft - die Linzer sind durch das Tor aber offenbar aufgewacht - aber Torschüsse sind noch Mangelware.

19.: 2:0 für Wacker durch Jamnig. Das ging zu einfach! Templ will mit dem Neuen Halilovic einen Doppelpass spielen, der misslingt. Im schnellen Gegenzug pariert Hankic den Schuss von Jamnig, dessen Nachschuss sitzt.

22.: Oppong holt den ersten Linzer Eckball heraus. Gabriel kommt zum Kopfball, aber das reicht nicht. Dann gleich wieder Kerschbaumer im Angriff - weiter auf Hartl - dieses Vorhaben durchschauen die Tiroler, es ist zu oberflächlich gespielt.

26. Linz lässt den ersten Sitzer aus! Haudum bringt Hartl in Top-Abschlussposition im Strafraum. Knett hält.Im Gegenzug wird ein Ball des Tirolers Dedic eine Beute von Linz-Keeper Hankic.

31.: Jamnig aus der Distanz - drüber! Was für eine Granate des zweifachen Torschützen.

33.: Der auffälligste Blau Weiße im Stadion ist Trainer Gorenzel mit Anweisungen. Er treibt seine Burschen an. Deutet lange Bälle an. Hartl wird auf diese Weise auch gut bedient, liefert sich ein Duell mit Valici. Stürmerfoul - abgepfiffen.

Noch läuft es der Linzer Offensive nicht gewünscht rund. Und die letzte Konsequenz beim Abschluss fehlt.

37.: Tirol kontert. Distanzschuss durch Gabriele - knapp drüber.

41.: Tiroler Doppelchance - Dedic vergibt aus halblinker Position... Dann gleich wieder Jamnig, Pass auf Dedic, der zieht vom Strafraum ab - Hankic hält. Riesenbammel für die Linzer.

43.: Gegenzug - Eckball für Blau Weiß. Der bringt nichts ein. Wie auch der nächste lange Pass aus der Defensive auf Hartl.

Live-Spielstände: Lustenau - FAC 4:0

Hartberg - Wattens 0:0

Liefering - KSV 1:0

Pausenstand: 2:0. Das Zwischenresultat schmeichelt den Linzern, lässt ihnen jedoch noch Hoffnung für den zweiten Abschnitt.

Anpfiff zur zweiten Hälfte. Bei den Linzern kommen Cvetko für Haudum und Jackel für Brandstätter ins Spiel. Tirol bringt Hupfauf für Egbe.

38.: Oppong stürmt nach vor. Die letzte Konsequenz fehlt ihm dann aber. Gegenzug - und wieder ist Jamnig gefährlich. Der Linzer Innenverteidiger Gabriel klärt zur Ecke.