Autos von Baumstämmen getroffen

Auf der B145 bei Bad Ischl ist Montagnachmittag der Anhänger eines Holztransporters umgestürzt. Die tonnenschweren Baumstämme rollten auf die Fahrbahn und trafen zwei entgegenkommende Autos.

Es grenze an ein Wunder, dass die Autoinsassen unverletzt geblieben sind, so die Helfer der Feuerwehr Bad Ischl nach ihrem Einsatz. Der 37-jährige Lenker eines Holztransporters war am späten Nachmittag mit dem Fahrzeug rechts auf das Straßenbankett aufgefahren. Der Anhänger geriet ins Schleudern und kippte nach links um - die Fracht löste sich und ergoss sich auf die bereits stark befahrene Salzkammergutstraße.

FF Bad Ischl/FW Rettenbach

„Hätte Tote geben können“

Ein paar Sekunden später und ein entgegenkommendes Auto wäre von einem herabfallenden Holzstamm voll getroffen worden, dann hätte es auch Tote gegeben, waren sich die Einsatzkräfte sicher. So prallte der Holzstamm von vorne gegen das Mietauto eines Touristenpärchens aus Frankreich. Ein weiterer Baumstamm schlitterte gegen das Auto eines 17-jährigen Schülers aus Bad Goisern.

FF Bad/FW Rettenbach

30 Helfer im Einsatz

Die Straße musste für die Reinigung der Fahrbahn und die Beseitigung der Baumstämme komplett gesperrt werden. Es waren mehr als 30 Helfer von Feuerwehr, Straßenmeisterei und Polizei gut eineinhalb Stunden im Einsatz.

Link: