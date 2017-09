Passanten ließen Dieb nicht aus Auto

Einen Seriendieb haben Passanten in Traun gestellt: Der 32-Jährige hatte sich beim Versuch, einen Pkw zu stehlen, in diesem versteckt. Mehrere Zeugen umstellten den Wagen, sodass der Dieb nicht flüchten konnte.

Seit Juni des heurigen Jahres soll der Mann aus dem Bezirk Linz-Land rund 40-mal Gegenstände aus unversperrt abgestellten Autos erbeutet haben. Freitagabend in Traun war dann allerdings Schluss mit der Diebstahlstour des bereits einschlägig Vorbestraften, so die Polizei: Ein Zeuge gab an, er verfolge einen Verdächtigen, der zuvor Gegenstände aus zwei unversperrten Autos gestohlen habe.

Zeuge mit Messer bedroht

Der Verdächtige habe ihn aber mit einem Messer bedroht und sei entkommen. Rund eine Stunde später wollte sich der Mann erneut aus einem unversperrten Auto bedienen, wurde dabei von mehreren mutigen Zeugen bemerkt. Die Zeugen ließen den Verdächtigen nicht mehr aus dem Auto, sondern umstellten das Fahrzeug, in dem der 31-Jährige saß, bis die Polizei kam und den Mann festnahm.

Für rund 40 Diebstähle verantwortlich

Er war den Beamten ohnehin bereits bekannt: er soll nicht nur seit Juni im Raum Haid, Traun und Pasching für rund 40 Diebstähle aus unversperrten Autos verantwortlich sein, sondern war auch zweimal von Bankomatkameras aufgenommen worden, als er versuchte, mit gestohlenen Bankomatkarten Geld abzuheben.

Dennoch soll sich der 32-Jährige wenig kooperativ und nicht geständig gezeigt haben, so die Polizei am Montag. Der Mann, der bis heurigen März eine elfmonatige Haftstrafe wegen ähnlicher Delikte verbüßt hatte, wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.