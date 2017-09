100.000 Besuche bei der Ars Electronica

Rund 100.000 Besuche werden beim Ars Electronica Festival gezählt werden, das im heurigen Jahr an zwölf Schauplätzen in ganz Linz stattgefunden hat und am Montag auch noch stattfindet.

Martin Honzik, Leiter des Ars Electronica Festivals, sagte am Montag über das erfolgreiche Festival mit 474 Kooperationspartnern und 445 Medienvertretern aus 37 Ländern: „Das Erfolgsrezept ist, dass wir einfach aus unserer Kunstbox rausgegangen sind und unserem Kulturauftrag zufolge die ganze Gesellschaft angesprochen haben. Das ist uns massiv gelungen. Wir haben über 3.000 Menschen in unseren vorbereiteten Führungen durchs Festival geleitet. Aber das Schönste ist der bunte Mix, von dem, was da draußen Gesellschaft genannt wird: alle Kulturen, alle Generationen, Vertreter aus über 70 Ländern und Künstler und Gäste aus 42 Ländern.“

Post City als Publikumsrenner

Man hoffe zwar jedes Jahr, möglichst viele Menschen anzusprechen, "aber ein solcher Andrang wie heuer überrascht schon“, so Christine Schöpf und Gerfried Stocker vom künstlerischen Direktorium des Festivals, in einer ersten Bilanz: Publikumsrenner war und ist am Montag auch noch die Post City, die im ersten Stock bei freiem Eintritt besucht werden kann.

Links: