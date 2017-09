Sprung aus erstem Stock - Zwei Kinder im Spital

Zwei Kinder sind am Samstagnachmittag aus einem Fenster im ersten Stock eines Gasthauses in Vorchdorf gesprungen. Ein Mädchen verletzte sich dabei so schwer, dass es mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen wurde.

In dem Vorchdorfer Gasthaus (Bezirk Gmunden) wurde am Samstagnachmittag eine Hochzeit gefeiert. Zwei Kindern, die mit ihren Eltern als Gäste an der Feier teilnahmen, waren die Festivitäten offenbar zu langweilig. Der achtjährige Bub und das fünfeinhalbjährige Mädchen - beide aus Deutschland - beschlossen daher, in ein Nebenzimmer des Wirtshauses zu gehen, um dort zu spielen. Um richtig ungestört zu sein, versperrten sie die Tür dieses Zimmers von innen.

Konnten Tür nicht mehr öffnen

Als sie wieder zum Rest der Hochzeitsgesellschaft gehen wollten, konnten sie die Tür allerdings nicht mehr öffnen. Offenbar sahen sie das Fenster als einzigen Ausweg und sprangen aus dem ersten Stock in die Tiefe. Beide verletzen sich dabei laut Polizei unbestimmten Grades.

Das Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik im bayerischen Altötting geflogen, der Bub mit dem Notarztwagen in das Klinikum Wels gebracht.

Bub mit Gipsfuß

Laut Auskunft des Klinikums Wels, kann der Bub bald wieder mit einem Gipsfuß das Krankenhaus verlassen. Über den derzeitigen Gesundheitszustand des Mädchens liegen noch keine Informationen vor.