Live-Ticker: Wattens - Blau Weiß Linz 0:1

Nach der Länderspielpause steigt Freitagabend die 9. Runde in der Sky Go Erste Liga mit dem Spiel des FC BW Linz in Wattens (18:30). Dazu gibt die Livestände aus RL-Mitte und OÖ-Liga. Ab 20:30 Uhr folgt der Ticker von KSV gegen Ried

Blau Weiß Linz-Coach Günther Gorenzel warnt seine Elf vor dem Spiel vor den Tirolern, die seit fünf Spielen nicht mehr gepunktet haben: „Gerade dieses Spiel wird kein Spaziergang für uns, die Wattener gleichen einem angeschlagenen Boxer und die sind am gefährlichsten.“

WSG Wattens – FC Blau Weiß Linz 0:1

Aufstellung Wattens: Oswald; Zimmerhofer, Gugganig, Buchacher, Pellizzari, Toplitsch, Tamber M’Pinda, Mader, Pranter, Jurdik, Kovacec.

Aufstellung BW Linz: Hankic; Kerschbaumer, Maier, Gabriel, Brandstätter; Cvetko, Haudum, Hinum; Hartl, Oppong, Templ.

So läuft das Match

Anstoß durch Wattens: Die Linzer attackieren sofort die Bemühungen der Gastgeber.

3.: Templ lauert nach einem Pass in den Strafraum. Der Tiroler Pellizzari klärt vor dem Linzer Angreifer.

6.: Tor für den FC Blau Weiß durch Florian Templ! Nach einem Einwurf von Kerschbaumer spielt Hartl zu Haudum, dessen Querpass von Templ sofort abgeschlossen wird.

8.: Wattens bedient Jurdik, der Linzer Maier bereinigt die Situation. Im Gegenzug tritt wieder Templ an, Pellizzari kann das Laufduell für sich entscheiden.

11.: Toplitsch schießt von der Strafraumkante auf das Linzer Tor - knapp daneben. Gegenzug der Linzer. Hinum gut, aber im Abseits.

14.: Blau Weiß im Vorwärtsgang - der gut aufgelegte Haudum mittendrin und voll dabei. Dann ein Pass von Hinum auf Oppong. Da lauert wieder Haudum im Zentrum, kann nicht abschließen. Kerschbaumer erläuft den Ball, seine Flanke schließt Hartl per Kopf ab - Oswald hält.

17.: Gegenzug von Wattens. Hankic klärt mit einer starken Parade den Schuss von Pranter. Und Mader bringt einen Freistoß vor das Linzer Tor - Buchmacher mit dem Kopf - knapp über das Tor.

20: Wieder die Linzer! Oswald klärt einen Hinum-Freistoß mit der Faust - Maier will mit der Ferse nach Vorarbeit von Brandstifter den Ball im Tiroler Tor unterbringen. Oswald hält.

25.: Der quirlige Linzer Oppong wird wiederholt abgeklopft. Dann die Top-Chance für Wattens. Kovacec zieht vom langen Eck ab - ins Außennetz. Der wäre alleine gewesen! Gegenzug der Linzer. Freistoß durch Brandstätter. Wattens kann klären.

28.: Wattens zwei Mal gefährlich. Oppong klärt mit sauberem Tackling, dann kommt Pellizzari im Strafraum zum Kopfball - uii - knapp drüber... Das ist ein sehr intensives Match von beiden Seiten.

30: Megachance für Blau Weiß: Hinum in den Lauf von Hartl - der auf Oppong. Oswald kann dessen Aufsitzer gerade noch klären. Hartl lauert - der Versuch fällt zu schwach aus. Und gleich wieder die Linzer. Wieder Hinum auf Hartl, Pass zu Templ - der es gegen Oswald zu motiviert angeht. Foul...

Live-Stände Erste Liga: 18:30 Uhr

Lustenau – Hartberg 0:1

Wr. Neustadt – Liefering 2:0

FAC – Innsbruck 0:1

20:30 (Live in ORF Sport +):

KSV - SV Guntamatic Ried

Regionalliga Mitte: Live-Stände (19 Uhr)

Vorwärts - LASK Juniors 0:0

Allerheiligen - Gurten 0:0

St. Florian - Lafnitz 0:0

Vöcklamarkt - Deutschlandsberg 0:0

Weiz - Stadl-Paura 0:0

Klagenfurt - Sturm A. 0:0

Gleisdorf - Kalsdorf 0:0

OÖ-Liga Livestände (19 Uhr)

Micheldorf - Gmunden 0:0

Donau - Weißkirchen 0:0

Restliche Partien am Samstag