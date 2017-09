Polizisten mit dem Umbringen bedroht

Zwei Alkolenker haben im Bezirk Steyr-Land mehrere Unfälle verursacht: In Maria Neusift schlitterte einer von ihnen über eine Wiese. Der andere verursachte betrunken zwei Unfälle und bedrohte dann die Polizisten mit dem Umbringen.

Der 50-jährige Steyrer war stark betrunken, als er sich am Abend hinter das Steuer seines Autos setzte: Das blieb bei seiner Fahrt nicht ohne Folgen. Zunächst verschuldete er in Pfarrkirchen bei Bad Hall einen Verkehrsunfall, verletzt wurde dabei niemand. Der Alkolenker flüchtete - und verursachte wenig später in Nußbach erneut einen Unfall.

1,98 Promille Alkohol im Blut

Dieses Mal trafen ihn die Polizisten noch an der Unfallstelle an - was den 50-Jährigen ordentlich in Rage brachte. Er bedrohte die Beamten mit dem Umbringen und schlug mit den Händen immer wieder auf den Streifenwagen. Schließlich nahmen ihn die Polizisten fest und brachten ihn auf die Polizeiinspektion. Der Alkomattest ergab, dass der Mann 1,98 Promille Alkohol im Blut hatte.

Lenker mit 1,5 Promille kam von Straße ab

Ebenfalls schwer alkoholisiert - mit 1,5 Promille - war ein 20-jähriger Autofahrer in Maria Neustift unterwegs. Er ließ sich laut seinen Angaben vom Läuten seines Handys ablenken. Sei Wagen kam von der Fahrbahn ab und rutschte 150 Meter weit über eine steile Wiese, wobei er einen Baum touchierte und mehrere Weidezäune durchbrach. Der Mann blieb unverletzt - sein Auto musste von der Feuerwehr mit einer Seilwinde geborgen werden.