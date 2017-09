Highlights im Ars Electronica Center

500 Veranstaltungen, über 1.000 Mitwirkende und zwölf Schauplätze in ganz Linz bietet heuer die Ars Electronica. Das Festival für Medienkunst mit dem Titel „AI - Das andere Ich“ beginnt am Donnerstag.

Ein neues Virtual Reality Lab, das auch nach dem Festival bleiben wird, präsentiert im Ars Electronica Center einen Überblick über die neuesten Trends im Bereich Virtual Reality, Augmented Reality, bei der die Wirklichkeit nur überlagert wird, und Mixed Reality. Daneben zeigt eine Timeline die Entwicklung auf, und man kann ein Stereoskop ausprobieren, etwas wie die 3D-Brille zu Bruckners Zeiten, die es seit 1836 gibt und wobei mit zwei ähnlichen Bildern ein 3D-Effekt erzeugt wird.

Virtual Reality im Untergeschoß

Im Untergeschoß des Ars Electronica Center gibt es noch mehr über korrespondierende Projekte zu erfahren, etwa 3D wie wir es heute kennen in „Training 2038“ vom 2007 gegründeten Innovationslab Kitchen Budapest. Ausgestattet mit einer VR-Brille und zwei Joysticks begibt man sich in einen von bunten, von der Decke hängenden Lichtern begrenzten Kreis. Nun wird man von einer Künstlichen Intelligenz zu verschiedenen wählbaren Themen, etwa Kriminalität, Politik oder Liebe befragt. Aus den Antworten versucht die neugierige Maschine Kenntnisse über das menschliche Denken und Handeln zu gewinnen, eine Metapher für machine learning.

Die Daten werden gesammelt, um daraus Schlüsse ziehen zu können braucht es eine große Anzahl an Mitmachenden. „Wir brauchen eine Verbindung von Kunst und Technik, die eine Anwendung so gestaltet, dass Menschen etwas damit anfangen können“, betonte Ars-Electronica-Leiter Gerfried Stocker. Das AEC sieht er als Schule der Zukunft, in der Menschen mithilfe der kompetenten Infotrainer Themen der Zukunft für sich erschließen können.

Pacathon für Nostalgiker

Nostalgisch wird es wohl für viele beim Pacathon, einem Open-Innovation-Lab, das Ars Electronica gemeinsam mit dem Hersteller des 1980 veröffentlichten Videospiels Pac-Man, Bandai Namco Entertainment Inc. und der japanischen Werbeagentur Hakuhodo veranstaltet. Es geht darum, mit interessierten Festivalbesuchern, Pac-Man in die tatsächliche Welt zu holen und auszuloten, welche Merkmale das Spiel dazu aufweisen müsste, wie die neue Generation von Pac-Man ausschauen könnte.

samt aus dem 3D-Drucker

In der Dauerpräsentation Radical Atoms gibt es Neuheiten von Hiroshi Ishii und seinem Team am MIT (Massachusetts Institute of Technology). In „Cillia“ etwa probierte man mit einem 3D-Drucker so feine Strukturen wie möglich herzustellen, erklärte der Mitwirkende Jifei Ou. Die Ergebnisse können angegriffen bzw. eher gestreichelt werden, denn sie entsprechen dem Empfinden nach unter anderem einem Samtsofa, einer Kurzhaarkatze und einem weichen Badvorleger.

Der Österreicher Daniel Leithinger präsentierte „inFORM“: Handbewegungen werden auf ein entferntes Objekt, in diesem Fall dynamische Bausteine, übertragen, das sich dann bewegt, ohne dass man es berührt. „Die nächsten Jahre werden sehr spannend“, freute sich Leithinger auf weitere Entwicklungen. Auch im Deep Space 8K wird ein eigenes Festival-Programm gezeigt, unter anderem mit Maki Namekawa am Klavier.

