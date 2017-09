Granitsteine auf Gleise gelegt

Bis zu einem Jahr Haft droht jenen Unbekannten, die Samstagabend in Schlüßlberg (Bezirk Grieskirchen) Granitsteine auf die Gleise der Bahnstrecke Wels - Passau gelegt haben.

Zumindest fünf Granitsteine hatten der oder die Täter direkt im Bereich der Haltestelle Schlüßlberg auf den Gleisen platziert. Ein Lokführer erkannte die Gefahr rechtzeitig und konnte seinen Zug anhalten.

„Kein Lausbubenstreich“

Die Bahnstrecke wurde daraufhin gesperrt, bis die Steine entfernt waren. Juliane Pamme von den ÖBB sagte gegenüber dem ORF OÖ: „Das ist definitiv kein Lausbubenstreich, weil bis zu einer Entgleisung alles passieren kann. Es kommt immer darauf an, wie groß der Gegenstand ist, es können zum Beispiel auch Schäden am Unterboden entstehen, also kein Lausbubenstreich.“

Polizei ersucht um Hinweise

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Gemeingefährdung. Darauf steht bis zu ein Jahr Haft. Von den Tätern fehlt noch jede Spur. Die Polizei Grieskirchen hat eine Fahndung eingeleitet und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.