Unfalllenker attackierte Polizisten

Ein aggressiver Autofahrer aus Linz ist am Sonntag von der Polizei vorübergehend festgenommen worden. Nachdem er einen Unfall mit einer Straßenbahn verursacht hatte, ging er auf die Beamten los.

Bereits beim Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle in Traun war klar, dass das kein einfacher Einsatz wird. Ein Linzer hatte am Sonntag auf der alten Trauner Kreuzung eine rote Ampel überfahren und war frontal in eine Straßenbahn gefahren. Bei der Aufnahme seiner Daten wurde der 25-Jährige so aggressiv, dass ihn die Polizisten schließlich festnahmen und in ein Polizeiauto setzten. Aber selbst das schien den Mann nicht zur Vernunft kommen zu lassen.

Auch im Polizeiauto ausgerastet

Auf der Fahrt zum Polizeiposten versuchte er, die Polizisten vom Rücksitz aus zu treten. Nachdem nicht klar war, ob sich der 25-Jährige bei dem Zusammenstoß mit der Straßenbahn verletzt hatte, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Da er sich weigerte, einen Alkoholtest zu machen, wurde ihm zuvor aber noch der Führerschein abgenommen, und er wurde auf freiem Fuß angezeigt.