Zwei Wirtshausbrände in Oberösterreich

In zwei Gasthäusern in Oberösterreich ist Sonntagnachmittag Feuer ausgebrochen. Die Brände konnten rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Ein Großaufgebot der Feuerwehren war am Nachmittag in der Mühlviertler Gemeinde Leopoldschlag im Einsatz. Im Hackschnitzelsilo eines Wirtshauses war ein Feuer ausgebrochen. Die Gäste des Gasthauses sollen durch den Brand nicht in Gefahr gewesen sein.

Flammen schlugen aus Zählerkasten

Und in Andorf (Bezirk Schärding) schlugen bei einem Wirtshaus im Ortszentrum plötzlich Flammen aus dem Stromzählerkasten. In beiden Fällen hatte die Feuerwehr die Flammen schnell unter Kontrolle.