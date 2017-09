Facelift für Linzer Universität

Die Johannes Kepler Universität Linz wird sich in den nächsten Jahren ein neues Erscheinungsbild verpassen, das auch positiv auf den gesamten Linzer Stadtteil Auhof wirken soll. 46 Mio. Euro sollen investiert werden.

Blickfang der Um- und Neubauten auf dem Campus der Kepler-Uni wird das sogenannte Somnium sein, eine Erhöhung des Turms der technisch-naturwissenschaftlichen Fakultät (TNF-Turm). 2008 wird mit dem Bau der Aussichts- und Veranstaltungsplattform hoch über Linz begonnen.

Das Somnium soll ein neues Wahrzeichen der Universität, des Stadtteils und der Stadt werden. Benannt ist es nach der Erzählung Somnium von Johannes Kepler, in der der Astronom eine Reise zum Mond, also die Zukunft beschrieb.

Auf dem derzeitigen Parkplatz entsteht mit der Kepler Hall ein Eintrittsraum mit 3000 Quadratmeter, der auch als Markthalle verwendbar ist. Der Uni-Teich wird partiell ein Schwimmteich. Mit der Aufstockung der Bibliothek wird ein Hauptplatz des Quartiers samt großer Freitreppe geschaffen, daneben auch Räume zum gemeinsamen Lernen.

Vorher wird das LIT Innovation Centre in Holzbauweise errichtet, in dem Forscher aus Universität, Industrie und Mittelbetrieben in Sachen künstlicher Intelligenz und lernender digitaler Systeme zusammenarbeiten. Durch diese Pilotfabrik will sich Linz als Zentrum für Produktionsprozessforschung ausweisen und als Favorit für Technikstudien.

Änderungen im gesamten Stadtteil

Rektor Meinhard Lukas will Forschungskompetenz und Lebensgefühl an der Universität zusammenführen. Letztlich soll auch der ganze Stadtteil Auhof davon profitieren. Nicht nur, dass die Autobahnabfahrt Auhof nach Norden verlegt und die Altenbergerstraße damit beruhigt wird, auch die öffentliche Verkehrsanbindung Richtung Hauptbahnhof wird verbessert.

Für den Rektor Meinhard Lukas sind die Vorhaben das die logische Entwicklung zu einem Campus, also selbständigen Universitätsgelände, auf dem Lernen, Forschen, Freizeit und Kultur zusammengehören. Es soll Studenten anziehen und Fachkräfte halten. Denn, „selbst wenn wir die Absolventen in den technisch-naturwissenschaftlichen Fächern verdoppeln, könnten wir noch nicht den vorhandenen Bedarf am Standort Oberösterreich decken", betont Lukas.

Umgesetzt wird das Projekt vom Architektenbüro Riepl und Riepl und von einer Landschaftsarchitektin. Insgesamt 46 Mio. Euro sind für die Bau- und Gestaltungsoffensive veranschlagt, alle Vorhaben sind ausfinanziert.

