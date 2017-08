Passanten retteten Bewusstlosen aus Bach

Dienstagabend haben im Süden von Linz Passanten einen Betrunkenen, der bewusstlos im Weidingerbach trieb, gerettet. Der 54-Jährige stürzte wohl wegen seiner Alkoholisierung über eine Böschung ins Wasser.

Der Mann trieb auf dem Bauch liegend und mit dem Kopf unter Wasser in dem Nebengerinne der Traun. Zeugen sahen den Mann, waren aber nicht in der Lage zu helfen. Sie riefen Passanten am gegenüberliegenden Ufer zu Hilfe und diese drei zogen den Bewusstlosen ans Ufer.

Die Einsatzkräfte wurden gerufen und der 54-Jährige, dessen Zustand stabil war, wurde ins Krankenhaus eingeliefert.