Glyphosat in Bier nachgewiesen

Die Umweltschutzorganisatzion Global 2000 hat im Zipfer Märzen Bier geringste Spuren des Pestizids Glyphosat gefunden. Für die Brauunion ist der Wert „vollkommen unbedenklich“.

Laut Global 2000 ist im heurigen Test sogar ein höherer Glyphosat-Wert im Zipfer Märzen gemessen worden, als im Vorjahr. Für Bier als verarbeitetes Produkt gibt es allerdings keine festgeschriebenen Grenzwerte. Im Zipfer Märzen wurden mehr als zwei Mikrogramm pro Liter des Unkrautvernichtungsmittels gemessen, das im Verdacht steht, krebserregend zu sein.

10.000 Liter Bier pro Tag

Zipfer gehört zur Brauunion mit Sitz in Linz und dort ist man natürlich auf den Test von Global 2000 aufmerksam geworden. Für Brauunion-Generaldirektor Markus Liebl sind „sämtliche Ergebnisse vollkommen unbedenklich und würden normalerweise auch von keinem seriösen Institut kommuniziert werden“. Bei den vorliegenden Analysewerten müsste man pro Tag 10.000 Liter Bier trinken, „um überhaupt irgendeine – nicht einmal nachgewiesene Schädlichkeit - hervorzurufen.“

Glyphosat wurde bei den von Global 2000 in Auftrag gegebenen Analysen noch in anderen Biersorten österreichischer Hersteller gefunden. Mehr dazu in help.ORF.at