Schüsse auf Asylquartier

In Rosenau am Hengstpass (Bezirk Kirchdorf an der Krems) ist in der Nacht auf Sonntag auf ein Asylquartier geschossen worden. Laut Polizei saßen die Täter in einem schwarzen Auto und feuerten ein Schrotgewehr ab. Es gab keine Verletzten.

Um 2.10 Uhr fuhren die Unbekannten mit einem schwarzen, alten Pkw zum Parkplatz der Asylunterkunft in Dambach (Gemeinde Rosenau am Hengstpass). Der Fahrer hielt an und der Beifahrer gab aus einem Schrotgewehr zwei gezielte Schüsse auf die Eingangstür des Wohnhauses ab.

laumat.at/Gerhard Mannsberger

Einige Projektile durchschlugen auch die Glasscheiben dieser Tür. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach den Schüssen raste das Auto in der Dunkelheit Richtung Rosenau davon.

Polizei ersucht um Hinweise

Die polizeilichen Ermittlungen wurden vom Landesamt Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfungen übernommen. Die Polizei ersucht um Hinweise, die vertraulichen behandelt werden, an die Telefonnummer 059 133 40 8000.

SPÖ-Vorsitzende „schockiert“

Birgit Gestorfer, SPÖ-Vorsitzende in Oberösterreich, zeigt sich in einer Aussendung von dem Vorfall „schockiert und zutiefst betrübt, auf welchem Niveau hier vorgegangen wird.“