Gasexplosion in Linzer Wohnung

Ein 66-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag bei einer Explosion in seiner Wohnung in der Linzer Leibnitzstraße schwer verletzt worden. Der Dachstuhl des Mehrparteienhauses stand zum Teil in Flammen.

Kurz nach 22.00 Uhr ließ eine Explosion die Bewohner eines Miethauses in der Leibnitzstraße im Linzer Stadtteil Kaplanhof hochschrecken. Das gesamte Haus wurde von der Explosion erschüttert, eine Mieterin erzählt, dass „alles gezittert habe“.

„Es hat einen Riesenknall gemacht“

Marianne Blocher, eine der Bewohnerinnen erzählt von den dramatischen Ereignissen am späten Freitagabend:

Explosion im Dachgeschoß

Der Mieter, in dessen Wohnung sich die Explosion ereignet hatte, wurde schwer verletzt. Er konnte sich noch vom Dachgeschoß in das Erdgeschoß schleppen, dort kümmerte sich eine Nachbarin um den Mann und alarmierte die Einsatzkräfte. Diese rückten sofort mit einem Großaufgebot an.

ORF

Gasaustritt vermutlich Ursache

Mehrere Mieter mussten in Sicherheit gebracht werden. Der Dachstuhl des Mehrparteienhauses stand zum Teil in Flammen. Die Ursache der Explosion war vermutlich ein Gasaustritt.

ORF

Der 66-jähriger Pensionist, in dessen Wohnung sich die Explosion ereignet hatte wurde mit Verbrennungen unbestimmten Grades in eine Grazer Klinik eingeliefert.

ORF

Nicht alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück, einige mussten die Nacht bei Freunden und Verwandten verbringen.

Weitere Suche nach Ursache

Am Samstagvormittag nahmen Brandermittler die Wohnung des Mannes genau in Augenschein, die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Als Ursache wird weiterhin eine Gasexplosion vermutet.