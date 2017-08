Straßenbahnverkehr in Linz lahm gelegt

Zwei Unfälle und eine technische Störung haben den Straßenbahnverkehr in Linz am Freitag gegen 12.00 Uhr kurzzeitig teilweise zum Erliegen gebracht. Ein Radfahrer wurde bei dem Unfall am Bulgariplatz verletzt.

Gegen 12.00 Uhr war der Straßenbahnverkehr rund um den Linzer Bulgariplatz lahm gelegt. Betroffen waren die Straßenbahnlinien 1 und 2 in beide Richtungen. Ausgelöst wurde der Stillstand durch eine Verkettung unglücklicher Umstände: „Es war wirklich kurios", sagt Linz AG Pressesprecherin Susanne Gillhofer.

Zunächst stieß eine Straßenbahn auf der Fahrt stadteinwärts bei der Wimmerstraße mit einem Radfahrer zusammen. Der Lenker konnte zwar selbstständig aufstehen, wurde dann aber von der Rettung versorgt und ins Krankenhaus gefahren. Just als der Unfall behoben war, stießen beim Bulgariplatz zwei Autos auf den Straßenbahnschienen zusammen.

Technische Störung nach zwei Unfällen

Damit nicht genug: Als die Unfallstelle wieder frei war, gab es eine technische Störung bei der unterirdischen Haltestelle Herz-Jesu-Kirche. Dadurch konnten die Einser und die Zweier kurzzeitig nicht fahren. Laut der Pressesprecherin Gillhofer sind die Unfallstellen aber wieder aufgehoben und die Straßenbahnen fahren wieder, wenn auch ein wenig außer Takt.