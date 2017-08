Hangrutsch in Vorderstoder - Straßensperre

Nach den teilweise starken Regenfällen der letzten Wochen droht in Vorderstoder (Bezirk Kirchdorf) auf 60 Metern ein Hang abzurutschen, so die Straßenmeisterei am Donnerstag. Ab Freitag müsse total gesperrt werden.

Betroffen ist der Straßenabschnitt der Vorderstoder Straße (L551) von den Straßenkilometern 12,495 und 12.560. Auf einer Länge von rund 60 und einer Höhe von sechs bis acht Metern war der Hang ins Rutschen gekommen, so der Straßenmeister von Kirchdorf, Raffael Gittmaier gegenüber dem ORF OÖ. Am Donnerstag ist der Bereich noch halbseitig, ab Freitag 7.30 Uhr müsse dann komplett gesperrt werden.

Wichtige Verbindung für Berufs- und Freizeitverkehr

Die Verbindung sei wichtig, für alle die nach Hinterstoder auf die Höss oder in die Pyhrn-Priel-Region sowie in den Zentralraum wollen oder müssen. Die Umleitung werde über einen Güterweg und die Stodertalstraße (L552) eingerichtet. Bis dahin müssen allerdings die Belagsarbeiten dort abgeschlossen sein, so Gittmaier.

Wie lange die Sperre der Vorderstoder Straße dann dauere, ist noch unklar. Nach den ersten sicherungsarbeiten soll ein Geologe die Gefährlichkeit einschätzen und die weitere Vorgangsweise abklären. Vorerst war ungewiss, ob bis zum Wochenende mit einer Freigabe der Straße gerechnet werden kann.