Brau Union mit kräftiger Umsatzsteigerung

Die zum Heineken-Konzern gehörende Brau Union in Linz hat im ersten Halbjahr 2017 ihren Umsatz um 2,5 Prozent auf 707 Mio. Euro gesteigert. Wachstumstreiber waren die Nachfrage nach Naturradler und die Lizenzproduktion in Russland, so die „Oö. Nachrichten“ (Dienstagausgabe).

Der Gösser Naturradler ist nicht nur in Österreich der meistgekaufte Radler (60 Prozent Marktanteil), sondern auch in Deutschland beliebt. Heuer werden bereits 100.000 Hektoliter exportiert (plus 80 Prozent), für 2018 rechnet Brau-Union-Chef Markus Liebl mit 130.000 Hektolitern.

Ausbau der Produktion

Die Lizenzproduktion von Gösser in Russland wurde auf 600.000 Hektoliter pro Jahr ausgebaut, was zwei Drittel der österreichischen Gösser-Produktion entspricht. Die Russen wollen laut Liebl nun auch Gösser-Kracherl herstellen.

Insgesamt erfreuen sich alkoholfreie und -arme Getränke immer größerer Beliebtheit. Der schöne Sommer kurbelte den Bierabsatz des Marktführers zusätzlich an. Zur Brau Union gehören auch die Marken Schwechater, Zipfer, Puntigamer und Reininghaus.