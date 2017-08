„Erfahrung und Erneuerung“ auf ÖVP-Landesliste

Die oberösterreichische ÖVP hat am Montag ihre Liste für die Nationalratswahl im Oktober präsentiert. Die Liste sei eine „Mischung aus Erfahrung und Erneuerung“, hieß es bei der Pressekonferenz. Darauf finden sich wenig Überraschungen: Sozialsprecher August Wöginger kandidiert auf Platz eins.

Die Anforderung „Erfahrung“ erfüllt August Wöginger ist seit knapp einem Jahr Arbeitnehmerbund-Chef. Seit 2002 sitzt Wöginger im Nationalrat.

ÖVP

Platz zwei steht unter dem Motto „Erneuerung“ und geht - dem so genannten Reißverschlusssystem gemäß - an eine Frau: Die 22-jährige Mühlviertlerin Claudia Plakolm ist seit dem Vorjahr Chefin der oberösterreichischen Jungen ÖVP. Sie nennt Bildung als Schwerpunkt. Stelzer nennt als Ziel für die kommende Wahl Platz eins, auch auf Landesebene, und mehr Mandate. Das personelle Angebot sei überzeugend.

Prominente Quereinsteiger dabei

Insgesamt umfasst die Landesliste 51 Kandidaten. Auch prominente Quer- und Umsteiger finden sich auf der Landesliste, wenn auch nicht an vorderer Stelle. Darunter befinden sich etwa die frühere Miss-Austria Sabine Lindorfer oder der vierfache Olympiateilnehmer, Langstrecken- und Hindernisläufer Günther Weidlinger, wenn auch mit den Plätzen 14 und 17 ohne echte Chancen auf den Einzug in den Nationalrat. Wie mit Bundesparteichef Sebastian Kurz vereinbart, sei dieser bei der Erstellung der Landesliste mit eingebunden gewesen. „Das war kein sehr schwieriger Vorgang“, so der Landeschef.

Für die Spitzen der Regionallisten gilt mehr „Erfahrung“, weniger „Erneuerung“: Wöginger ist auch im Innviertel Spitzenkandidat. Im Hausruckviertel kandidiert Nationalrätin Angelika Winzig auf Platz 1. Im Wahlkreis Linz und Umgebung ist Bundesrat Klaus Fürlinger Listenerster.

Im Mühlviertel heißt der Spitzenkandidat Michael Hammer, ebenfalls schon im Nationalrat. Und im Traunviertel kandidiert Nationalrat Johann Singer auf Platz 1.