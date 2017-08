LASK - Altach Live-Stand 0:0

Seit 28 Spielen ist der LASK in der TGW-Arena ungeschlagen. Die Serie soll am Sonntag (16:30) gegen Altach verlängert werden. Die Verletzung von René Gartler erfordert Umstellungen. Mit dem Live-Ticker sind Sie am Ball.

Beim LASK kehrt Abwehrchef Gernot Trauner nach seiner Schulterprellung in die Mannschaft zurück, für den verletzten Gartler spielt Talent Raguz von Beginn an. Wie auch Thomas Goiginger erstmals von Anfang an spielt.

LASK - Altach 0:0

TGW-Arena Pasching. Schiedsrichter Eisner

Aufstellung LASK: Pervan; Luckeneder, Trauner, Ramsebner, Ullmann; Erdogan, Michorl, Ranftl, Rep; Raguz, Goiginger

Aufstellung Altach: Kobras, Schreiner, Netzer, Sakic, Janczek, Dobras, Salomon, Nutz, Gebauer, Zwischenbrugger, Aigner

So läuft das Spiel

Altach hat Anstoß! Gutes Fußballwetter. Der „Green-Keeper“ in Pasching hat nach den Unwettern der vergangenen Abende ganze Arbeit geleistet. Da erste Abtasten ist im Gange.

4.: Zweieinhalb gute Chancen für den LASK, der über rechts kommt. Ullmann ist mitgelaufen. Er scheitert knapp. Dann verzieht Raguz knapp und nach einem Eckball geht der Kopfball von Raguz knapp am linken Pfosten vorbei.

9.: Altach versucht erste Offensivaktionen, läuft sich aber schon auf Höhe der Mittelauflage immer wieder fest. Die Linzer pressen gewaltig. In der 12. Minute kommt Altach erstmals in den Strafrum der Linzer. Die Defensive passt gut auf.

14.: Altach verschafft sich Luft. Dobras zieht aus der Distanz ab - knapp an der rechten Stange vorbei.

19.: Rep taucht im Strafraum auf, wird aber vom Ball getrennt. Ein Freistoß von Michorl kommt gefährlich auf Kobras. Der reagiert intuitiv. Der Ball kommt zu Erdogan - drüber.

25.: Altach kommt wieder über links, wo Dobras sehr effektiv agiert. Seine Flanke ins Zentrum ist gut, findet aber keinen Abnehmer. Und gleich wieder Dobras auf Salomon. Der von Rapid umworbene Luckeneder klärt (28.). Dann setzt Sakic den Ball hoch über das Tor von Pervan. Altach hat in den zehn Minuten hier das Kommando übernommen.

33.: Salomon prüft Pervan mit einem flachen Distanzschuss. Der Keeper hält sicher.

37.: Die Partie ist etwas zerfahren. Gefährliche Strafraumszenen fehlen. Distanzschüsse von Goiginger und Ranftl verfehlen ihr Ziel.

43.: Michorl knapp über die Querlatte. Ein Energieanfall sorgt für eine gute Möglichkeit. Michorl zieht aus der Distanz ab. Da hat nicht viel gefehlt.

45.: LASK-Top-Chance: Luckeneder Kopfball - Kobras hält. Gute Freistoßmöglichkeit von Michorl. Luckeneder mit dem Kopfball aus für Kobras verdeckter Position. Aber er kann den gut gesetzten Ball halten. Pausenstand 0:0

Max Ullmann im ORF-Interview: „Meine Chance ganz zu Beginn muss ich machen. Schade. Es war die erwartet umkämpfte erste Halbzeit gegen starke Altacher.“