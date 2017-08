Ein Verletzter bei Hubschraubernotlandung

In Engelhartszell (Bezirk Schärding) ist am Donnerstag ein Hubschrauber in einen Acker notgelandet. Nach ersten Informationen wurde eine Person verletzt und ins Klinikum Wels transportiert. Der Pilot blieb unverletzt.

Der private Hubschrauber, der nach ersten Informationen Fotoaufnahmen machte, war aus noch ungeklärten Gründen in Turbulenzen geraten. Der Hubschrauber schaffte es noch, ein Waldstück zu überfliegen und musste dann auf einem Feld notlanden, wo er umstürzte.

Flugunfallkommission am Unfallort

Während der Pilot mit einem Schock davongekommen sein soll, wurde sein Flugpassagier leicht verletzt und mit dem Notarzthubschrauber nach Wels ins Krankenhaus geflogen. Am Donnerstag liefen die Untersuchungen zur Unfallursache.