Motorradfahrer bei Sturz gestorben

Ein 40-jähriger steirischer Motorradfahrer ist bei einem Sturz Donnerstagabend mit seinem Zweirad in Reichraming (Bezirk Steyr-Land) ums Leben gekommen. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der in der Gemeinde Altenmarkt im Grenzgebiet Oberösterreich/Steiermark lebende Rumäne wollte vor seiner Nachtschicht noch eine Motorradtour machen. In Reichraming touchierte er in einer Linkskurve den Randstein und verlor die Herrschaft über das Motorrad.

Noch an Unfallstelle verstorben

Der 40-Jährige prallte nach 60 Metern gegen eine mit Felsen versetzte Böschung. Der 40-Jährige trug schwere Kopfverletzungen davon und erlag trotz Wiederbelebungsversuche eines Arztes noch an der Unfallstelle seinen schweren Kopfverletzungen.