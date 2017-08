Böse Schlappe der Rieder in Liefering

Mit einer schwachen Darbietung in der ersten und einer inferioren Vorstellung in der zweiten Hälfte lief Ried in Liefering in eine 0:4-Pleite. Es wäre kein Wunder, wenn in Ried bereits die Trainer-Diskussion befeuert wird.

„Gegen den FAC haben wir in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt. In Liefering müssen wir so weiterarbeiten, wie wir gegen den FAC in der zweiten Halbzeit aufgehört haben“, erklärte SVR-Cheftrainer Lassaad Chabbi vor dem Match. Es kam jedoch viel schlimmer.

Bei den Riedern feiert Reifeltshammer als Abwehrchef ein Comeback. Stankovic und Chabbi sitzen u.a. auf der Bank.

FC Liefering - SV Guntamatic Ried 4:0 (1:0)

Aufstellung FC Liefering: Carlos, Mensah, Meisl, Gölles, Lugonja (73., Dembélé), Honsak, Gorzel, Mwepu, Szoboszial, Daka, Schmidt (63. Rodrigo).

Aufstellung SV Guntamatic Ried: Gebauer, Haring (49., Stankovic), Schilling, Reifeltshammer, Boateng, Marcos, Kerhe (46., Walch), Wießmeier (49., Chabbi), Grabher, Durmus, Fröschl

So lief das Spiel:

Liefering hat Anstoß. Die Rieder gewinnen den Ball. Freistoß von Kerhe ins Zentrum. Liefering-Keeper Carlos hält. Eine Ecke der Rieder bringt nichts ein (5.).

Torchanchen gibt es bislang auf beiden Seiten keine (13.). Liefering wird aktiver. Ein Schuss des Lieferingers Daka wird abgeblockt (15.), der Ex-Rieder Honsak verzieht von der Strafraumkante nur knapp (19.). Ried wird in die Defensive gedrängt.

23. Minute: Freistoß für Ried. Grabher zirkelt den Ball auf Fröschl, dessen Kopfball aber zu schwach ausfällt. Dennoch zeigt der Gesichtsausdruck des Rieder Trainers, dass er nicht mit den bislang gezeigten Leistungen seiner Elf zufrieden ist.

27. Minute: Chance für Ried. Fröschl holt einen Eckball heraus. Grabher bringt ihn zur Mitte. Guter Kopfball von Boateng. Carlos muss sich strecken. Großartige Reaktion des Keepers, der dann liegen bleibt.

Fröschl mit einer Möglichkeit. Er wird gut von Wießmeier angespielt, nimmt sich den Ball mit der Ferse mit, drückt dann sofort ab, bringt aber zuwenig Druck auf den Ball (34.). Ein Lieferinger Angriff wird im Gegenzug gestoppt.

Kerhe marschiert alleine auf das Lieferinger Tor, aber Carlos kommt gut aus dem Kasten und klärt die Situation.

Tor und 1:0 für Liefering. 40. Minute. Der Ex-Rieder Matthias Honsak kommt per Doppelpass durch, wird kaum attackiert, zieht am linken Strafraum-Eck ab und setzt den Ball ins lange Eck. Das Tor fällt in eine Phase, in der die Rieder etwas Oberwasser erspielt haben.

Pausenstand 1:0. Halbzeitfazit: Die Lieferinger sind insgesamt offensiv das agilere Team. Rieds Effizienz im Angriff ließ lange zu wünschen übrig. Die größte Chance des Spiels vergaben aber die Rieder durch den Kopfball von Boateng. Das Führungstor aus der Distanz von Honsak war Klasse.

Weiter geht es in Grödig und die Rieder bringen Walch für Kerhe neu ins Spiel.

2:0 für Liefering: 33 Sekunden nach Wiederbeginn steht es 2:0. Eine Serie von Rieder Fehlern geht diesem Tor voraus, die Rieder bekommen den Ball nicht weg, der immer wieder bei einem Salzburger landet, ehe Schmidt seine zweite Chance in dieser Aktion nützt und für Liefering einsetzt (46.).

Die Rieder wechseln doppelt. Chabbi und Stankovic kommen ins Spiel. Haring und Wießmeier verlassen das Feld. (49.).

Und die Lieferinger geben Gas. In der Rieder Defensive herrscht Konfusion. Gebauer muss in Extremis gegen Daka retten (51.).

Der Ried-Trainer stellt auch im System um. Boateng geht in die Spitze mit Chabbi und Fröschl.

Die drei Rieder Joker bringen noch nicht den gewünschten Umschwung. Aber Ried kommt zumindest mehr in den Angriff. Ein Freistoß auf 30 Meter von Stankovic ins Zentrum wird von Keeper Carlos aus der Gefahrenzone gefaustet. Im Gegenzug wird Daka beim Konter von den Riedern eingebremst (60.).

Ein Durmus-Schuss nach Zuspiel von Stankovic, wird zur Ecke geklärt (63.). Bei der Hereingabe kommt Walch im Strafraum zu Fall, während Reifeltshammer einen Kopfball über das Tor setzt (64.).

Wenigstens Stankovic sorgt mit seinen Standards öfter für Gefahr vor dem Lieferinger Tor. Alles fragt sich, warum er nicht von Anfang an von Trainer Chabbi aufgeboten worden war. Einen Stankovic-Eckball verlängert Fröschl per Kopf in Richtung Tor, Mensah rettet vor der Torlinie vor Chabbi (68.). Pech für Ried.

Auf der Gegenseite rettet Haring gerade noch vor Mwepu (70.). Die schnellen Lieferinger sorgen in der Defensive der Innviertler immer wieder für Probleme.

3:0 für Liefering. 78. Minute Ballverlust der Rieder beim Angriff in der Hälfte der Lieferinger. Daka marschiert los, kann nicht gestoppt werden, im Strafraum kommt der Stanglpass auf Rodrigo, der vollendet (78.).

4:0 durch Honsak! 81. Minute. Daka ist wieder durch die völlig irritierte Rieder Abwehr marschiert, als wäre sie nicht vorhanden. Gebauer kommt heraus und auch an den Ball, vertändelt aber den Abschlag fürchterlich. Honsak spritzt dazwischen und stellt auf 4:0.

Die Rieder sind hier nur froh, wenn das Match überstanden ist. Aufbäumen sieht man keines mehr. Die Körpersprache sagt alles. es bleibt beim bitteren 0:4.

Fazit: Wie diese zweite Saison-Niederlage zustande kam, kommt einem Debakel gleich. War die erste Halbzeit der Wikinger schon nicht gut, so ist der Auftritt der gesamten Elf in der zweiten Hälfte als desaströs zu bezeichnen. Das könnte auch bereits die Trainerdiskussion in Ried nach nur vier Runden befeuern.

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at