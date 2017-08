Stiftskonzerte ziehen erfreuliche Bilanz

Die OÖ. Stiftskonzerte sind als erste Veranstalter im Reigen des Kultursommers auch die ersten, die Bilanz ziehen. Diese fällt heuer besonders erfreulich aus.

Erfolgsverwöhnt sind die oö. Stiftskonzerte, aber eine Auslastung von rund 93 Prozent in der abgelaufenen Saison ist dann doch innerhalb der mehr als 40-jährigen Geschichte rekordverdächtig. 17 Konzerte fanden an den acht Wochenenden im Juni und Juli in den Stiften St. Florian, Kremsmünster und Lambach sowie in der Stiftsgärtnerei St. Florian statt, neun davon waren ausverkauft.

Liederabend mit Matthias Goerne

Dass bei drei Konzerten krankheitsbedingt kurzfristig Besetzungsänderungen vorgenommen werden mussten, beeinflusste das Interesse des Stiftskonzerte-Publikums offenbar nicht negativ. Zu den Höhepunkten der Saison 2017 zählten die beiden Eröffnungs- und Abschlusskonzerte, sowie der Liederabend mit Matthias Goerne, den der künstlerische Leiter der Stiftskonzerte, Rico Gulda, am Klavier begleitete.

Dennis Russell Davies als Ehrendirigent

Besonderen Anklang fanden auch die von Gulda initiierten Jazzkonzerte in der Stiftsgärtnerei St. Florian. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Stiftskonzerte ernannte man einen Ehrendirigenten: Diese Auszeichnung wurde Dennis Russell Davies zuteil.