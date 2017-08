Männer hielten Prostituierte in Haus fest

Zu einem Cobra-Einsatz ist es am Wochenende in Frankenmarkt (Bezirk Vöcklabruck) gekommen. Zwei Männer hatten zwei Prostituierte nicht bezahlen wollen und die beiden gewaltsam am Verlassen des Hauses gehindert.

Zunächst konnten sich die beiden Frauen in einen benachbarten Wald flüchten. Doch die betrunkenen Männer holten sie ein und zerrten sie zurück, so die Polizei.

Frauen suchten bei Nachbar Schutz

Allerdings gelang den Frauen später neuerlich die Flucht, sie fanden bei einem Nachbarn Schutz. Die beiden Täter wurden wegen ihrer Gewaltbereitschaft von der Spezialeinheit Cobra festgenommen.