Ehefrau mit Messer verletzt

Im Bezirk Vöcklabruck ist am Sonntag ein Beziehungsstreit eskaliert. Ein Mann, der offenbar die Trennung von seiner Frau nicht verkraften konnte, bedrohte sie mit Mord und verletzte sie mit einem Messer.

Der 53-jährige Mann hatte seiner getrennt lebenden Frau vor dem Haus aufgelauert. In der Hand hatte er laut Polizei ein Messer und bedrohte sie mit dem Umbringen. Es dürfte zu einem Handgemenge gekommen sein, bei dem die 46-jährige Frau Schnittwunden und Prellungen davontrug.

Mann setzte sich auf Dachgiebel

Dann rannte der eifersüchtige Angreifer auf das Dach des Hauses, setzte sich in acht Meter Höhe auf den Giebel und drohte damit, in die Tiefe zu springen. Ein Polizist sowie ein zu Hilfe gerufenes Verhandlungsteam versuchten den Mann davon abzubringen, was ihnen nach zweistündiger Verhandlungsdauer auch gelang.

Betretungsverbot im Juli ausgesprochen

Die alarmierten Cobra-Beamten mussten nicht eingreifen. Der Mann wurde am Sonntag in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Gegen ihn war im Juli bereits ein Betretungsverbot ausgesprochen worden.