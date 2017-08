Lenkerin prallte in Hochzeitskonvoi

Drei Menschen sind am Samstag bei einem Auffahrunfall in Feldkirchen an der Donau verletzt worden. Eine 21-jährige Linzerin war in einen entgegenkommenden Hochzeitskonvoi geschleudert worden.

Die junge Lenkerin hatte zu spät bemerkt, dass vor ihr ein Lkw, der abbiegen wollte, wegen des Gegenverkehrs angehalten hatte. Sie verriss ihr Fahrzeug, touchierte den stehenden Laster noch und prallte dann in den Wagen eines 37-Jährigen aus Lichtenberg, der an der Spitze eines Hochzeitskonvois entgegen kam.

Drei Verletzte in Linzer Spitäler gebracht

Der 37-jährige, seine 35-jährige Beifahrerin sowie die 21-jährige Linzerin erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in Linzer Spitäler gebracht.