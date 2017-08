Prozess nach Bluttat am Attersee

Am Mittwoch steht jene Mutter in Wels vor Gericht, die im Februar in Nußdorf am Attersee ihren neunjährigen Sohn getötet haben soll. Die 38-Jährige hat anschließend versucht, Suizid zu verüben.

Mit einem Messer soll die Mutter am Morgen des 18. Februar ihrem neunjährigen Sohn tödliche Schnittverletzungen an einem Arm zugefügt haben. Der Bub verblutete, die Frau soll danach versucht haben Suizid zu begehen. Die Oma der Familie fand die beiden.

Einweisung in Anstalt wahrscheinlich

Die Mutter wurde in einem Salzburger Krankenhaus behandelt, laut einer Psychiaterin litt sie unter schweren Depressionen. Zum Tatzeitpunkt soll sie unzurechnungsfähig gewesen sein. Sie steht nun in Wels vor Gericht, wahrscheinlich ist, dass sie in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gebracht wird.

