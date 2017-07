16-Jähriger nach Fest tot aufgefunden

In Peilstein (Bezirk Rohrbach) ist ein 16-jähriger Bursch nach einem Zeltfest tot aufgefunden worden. Der Jugendliche dürfte auf einem Bauernhof neben dem Festgelände auf eine Kälberbox geklettert und ausgerutscht sein.

Der Jugendliche hatte Freitagabend das Zeltfest der Feuerwehr Kirchbach in Peilstein besucht. Doch was danach passierte, lag Sonntagvormittag noch völlig im Dunkeln. Samstagfrüh fanden die Bewohner eines nahen Bauernhofes den leblosen Burschen. Er lag in einem Spalt zwischen zwei Kälberboxen, die etwa 40 Meter neben dem Festzelt im Freien standen.

Obduktion angeordnet

Die Bauern riefen den Notarzt, doch der konnte nichts mehr für den 16-Jährigen tun. Er war bereits tot. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Den Spuren nach zu urteilen, dürfte der Jugendliche auf eine der Kälberboxen geklettert und dann ausgerutscht sein. Wie er zu Tode kam, soll nun mit Hilfe einer Obduktion geklärt werden. Die Polizei hofft aber auch auf Zeugen, die vielleicht einen Hinweis darauf geben könnten, wann und wie der Unfall passiert ist.