Starke Rieder siegen in Lustenau

Nach der Heimschlappe beim Auftakt gegen Wr. Neustadt vergangenen Freitag kehrten die Fußballer der SV Guntamatic Ried mit einem 2:0-Erfolg bei Mitbewerber Lustenau in ihr geplantes Fahrwasser zurück

Das Duell der Austria Lustenau gegen die SV Guntamatic Ried ist ein Spitzenduell zweier von allen Experten als Titelfavorit gehandelter Mannschaften. Für den Rieder Trainer und Stürmer-Sohn Chabbi ist es so etwas wie eine Heimkehr unter. neuen Vorzeichen...

Lustenau - Ried 0:2 (0:1)

Aufstellung der Rieder: Gebauer, Marcos, Haring, Boateng, Takougnadi, Wießmeier (84. Ammerer), Kerhe (79. Surdanovic), Stankovic, Grabher, Durmus, Chabbi (71. Fröschl)

So lief das Match:

Die Gastgeber starten flott, Stankovic muss gleich einmal Güclü beim Durchbruch härter rannehmen und sieht dafür die gelbe Karte (2.). Beide Teams schenken einander nichts, agieren auf Augenhöhe (5.), abtasten gibt es keines - es geht mit Volldampf voraus.

Anfangs machen die Hausherren mehr Druck, die Rieder Defensive passt aber gut auf. Den ersten Eckball verzeichnen die Innviertler in der 11. Minute. Marcos kommt auf Rieder Seite immer wieder über links, noch passt hier die Fortsetzung in Richtung vor das Lustgenauer Tor nicht ganz.

16. Stankovic-Flanke zur Mitte. Joppich passt auf. Das wäre gefährlich geworden (16.). Die Rieder Initiativen werden intensiver.

Tor für Ried/19. Min./Durmus!

Der erhält einen weiträumigen Pass aus der eigenen Hälfte und zieht mit dem linken Fuß ab. Der Ball passt exakt unter die Querlatte. Schönes Tor.

Die Gastgeber kommen mit diesem Tor aus heiterem Himmel etwas aus dem Tritt. Die Rieder pressen mit Bravour und wirken ballsicher. Der Druck der Gäste steigt. Ein Eckball von Stankovic sorgt für Gewirr im Strafraum von Lustenau. Kerhe will die Verwirrung zählbar klären, hält aus 17 Meter drauf - drüber (28.).

Die Rieder wollen schnell zum zweiten Treffer, Lustenau kämpft um den Ausgleich. Es geht hin und her. Kerhe flankt zur Mitte, findet aber keinen Abnehmer. Der Lustenauer Ronivaldo wird bei seinen Versuchen vor dem Tor von Boateng und Haring eingebremst. (33.). Stankovic ist für die Rieder per Freistoß nach Foul an Wießmeier gefährlich. Keeper Sebald greift erfolgreich ein (34.). Und der Ex-Lustenauer Wießmeier wird von seinem Ex-Kollegen hart rangenommen.

Ried bleibt in Lustenau am Drücker. Chabbi versenkt den Ball im Lustenauer Tor, wird aber wegen Abseits nicht gegeben. Er versucht es gleich wieder mit einem Ableger auf Wießmeier - aber er steht auch hier im Abseits (43.). Pausenstand 0:1

Nach Pause beginnen die Gastgeber mit Victor für Dossou und Barbosa für den farblos agierende Sobkova. Die erst Chance vergeben die Rieder. Chabbi bedient Marcos, der sofort schießt. Der Ball geht knapp an der linken Stange vorbei (47.). Und die Rieder legen gleich wieder durch Wießmeier nach. Seinen Schuss von der Strafbaumgrenze saugt Sebald aus der Ecke zum Eckball (52.).

Bei Austria Lustenau geht wenig nach vorne. Haring betreibt für die Rieder Balleroberung. Seinen Pass auf Chabbi kann Sebald noch vor dem Angreifer entschärfen (54.).

Die letzte halbe Stunde beginnt. Lustenau merkt man zwar das Bemühen auf den Ausgleich an, Gebauer und seine Kollegen haben die Gastgeber bei deren Bemühungen aber gut im Griff.

In der 73. Minute gibt es die erste Ecke im Spiel für Lustenau. Sie bringt nichts ein. Und auch ein richtiger direkter Schuss auf das Tor von Gebauer hat bis zur 79. Minute noch nicht stattgefunden.

Tor zum 2:0 für Ried durch Fröschl/81. Min.

Aber die Rieder haben noch einen Pfeil im Talon. Der eingewechselte Fröschl kann das schöne Zuspiel des über links „gnadenlos“ aufmarschierenden Durmus völlig alleinegelassen im Strafraum erwarten und lässt sich diese Chance per Kopf nicht entgehen.

Die Rieder spielen diesen Vorsprung zum verdienten Auswärts-Erfolg clever nach Hause.

Weitere Ergebnisse der 2. Runde

Liefering-Wattens 0:1

Hartberg - FAC 3:1

Innsbruck - Kapfenberg 0:0

Wr. Neustadt- Blau Weiß Linz 4:0

Regionalliga-Mitte

Ergebnisse vom Freitag

SK Vorwärts Steyr : WAC Amat. 0:1 (0:1)

ATSV Stadl-Paura : SC Kalsdorf 2:0 (0:0)

Sturm Graz Amateure : Deutschlandsberg 2:0 (0:0)

Weiz : UVB Vöcklamarkt 1:1 (1:1)

Allerheiligen - Gleisdorf 09 0:2 (0:1)

Sa, 29.07.17