Prozess um Attacke mit Glasflasche

Aus Eifersucht ist im Mai in Linz ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert, bei welchem ein damals 21-Jähriger einem 52-Jährigen mehrmals mit einer abgebrochen Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben soll. Der Fall geht am Donnerstag in Linz vor Gericht.

Mitten in der Nacht erhielt die 51-jährige Linzerin einen Anruf von ihrem Taufkind. Er habe Hunger, erklärte der 21-Jährige seiner Taufpatin am Telefon, sie soll ihm doch bitte Käse in sein Studentenheim bringen. Die 51-Jährige stimmte zu fuhr drauf hin zu dem Studenten. Ihr Mann bemerkte den nächtlichen Ausflug und folgte ihr. Als er die beiden gemeinsam vor dem Heim sah, unterstellte er ihnen eine Affäre.

„Fünfmal auf den Kopf geschlagen“

Es kam zum Streit, die beiden Männer wurden handgreiflich und begannen einander zu schlagen. Die Auseinandersetzung eskalierte, „der Angeklagte eine Glasflasche am Boden entdeckt haben, aufgehoben und an einer Gehsteigkante zerschlagen haben; mit dieser soll er dann fünfmal auf den Kopf des Gegners geschlagen haben“, so der Pressesprecher des Landesgerichts Walter Eichinger. Die Frau des Opfers habe vergeblich versucht, die beiden zu trennen, „ehe sie einen Schwächeanfall bekam“.

Als die Polizei eintraf, lag der 52-jährige Mann schwer verwundet am Boden. Er erlitt Prellungen am Kopf und tiefe Abschürfungen durch die Glasflasche. Der heute 22-jährige muss sich jetzt am Linzer Landesgericht für die schwere Körperverletzung verantworten, er ist zum Teil geständig, hieß es. Ihm drohen bis zu zehn Haft.