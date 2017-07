Mehr Besucher zur Saison-Halbzeit

Das Sommerwetter hat sich jetzt zwar eine kurze Auszeit genommen, bisher aber sind die Freibäder-Betreiber zufrieden. Im Vergleich zum Vorjahr haben heuer schon ein Drittel mehr Besucher Abkühlung in den Freibädern gesucht, so eine Zwischenbilanz.

Strahlender Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad haben in den vergangenen Wochen das Wetter bestimmt. Die Oberösterreicher haben daher auch die Freibäder beinahe gestürmt. Die Stimmung bei den Betreibern ist dementsprechend positiv.

colourbox.de

Ein Drittel mehr Besucher

Das Welldorado in Wels zum Beispiel zählt seit Saisonbeginn Anfang Mai über 40.000 Gäste. Im Vergleich zum Jahr davor ist das etwa um ein Drittel mehr. Über 20 Prozent mehr Gäste freut man sich auch im Stadtbad Schärding. Die besucherstärksten Tage stünden aber erst bevor, denn man spüre die Urlaubszeit, viele Familien seien noch im Süden, so die Auskunft aus Schärding.

22.000 Badegäste bis jetzt in Rohrbach

Die hohen Temperaturen lassen auch die Betreiber des Linzer Parkbads lächeln, am vergangenen Donnerstag zum Beispiel wurden dort mehr als 2.000 Besucher gezählt. An besonders guten Tagen habe man heuer sogar schon die Schwelle von 3.000 Besuchern überschritten. Auch das Aquaro in Rohrbach will die Marke von 30.000 Besuchern aus dem Vorjahr bald überschreiten, zählte man doch schon am Donnerstag 22.000 Badegäste in dieser Saison.

Etwa 900 Gäste strömten am Donnerstag auch ins Freibad Kremsmünster. An absoluten Spitzentagen komme man auf bis zu 1.300 Besucher. Mit Regen und Wind herrschen zu Beginn der kommenden Woche leider nicht die besten Voraussetzungen, doch schon am Mittwoch und vor allem am Donnerstag mit Höchstwerten von bis zu 28 Grad kann wieder dem Badegenuss gefrönt werden.