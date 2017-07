Gestohlen geglaubtes Auto war davongerollt

Eine überraschende Wendung hat ein vermeintlicher Autodiebstahl im Bezirk Ried genommen, so die Polizei. Der abgestellte Wagen einer Wienerin war nämlich nicht gestohlen worden, sondern ist davon gerollt, weil die Handbremse nicht angezogen war.

Eine 59-Jährige aus Wien kam am Donnerstag in die Polizeidienststelle und meldete, dass ihr Pkw gestohlen worden war. Sie hatte den Wagen auf einer Anhöhe am Waldrand abgestellt und war dann mit ihrer 88-jährigen Mutter zu einem Waldspaziergang aufgebrochen. Als die beiden eine gute halbe Stunde später zurückkamen war der Wagen weg, schilderte die Wienerin, so Josef Bruckbauer von der Polizei Aurolzmünster (Bezirk Ried im Innkreis).

Wagen schoss 200 Meter bergab

Bei den Erhebungen vor Ort entdeckten die Beamten Reifenspuren, die bergab führten und wenig später auch das vermisste Fahrzeug. Das Auto war über eine steile Böschung gerollt und wurde dabei so schnell, dass es bei Aufprall gegen einen Baum meterweit weggeschleudert wurde.

Als Ursache dafür, dass sich der Wagen selbständig gemacht hatte, gilt laut Polizei die Annahme, dass der Gang herausgesprungen war - „mit angezogener Handbremse wär das nicht passiert“. Die Feuerwehr Taiskirchen holte den Pkw wieder auf die Straße- Laut den Einsatzkräften dürfte der Wagen aber nur noch Schrottwert haben.