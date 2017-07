Live-Ticker BW Linz, SV Ried, RL-Mitte

Zum Auftakt der Sky Go Ersten Liga empfängt Blau Weiß Linz am Freitag Wacker Innsbruck (18:30). Im Live-Ticker sind sie online am Ball. Ab 19 Uhr wird auch die RL-Mitte und ab 20:30 Uhr SV Ried gegen Wr. Neustadt live „getickert“.

Die Erste Liga startet am Freitag mit veränderten Optionen in die neue Saison. Wegen der 2018 kommenden Neuformierung der höchsten und zweithöchsten Spielklasse steigt aus der Ersten Liga der Meister und der Zweite in die Bundesliga auf. Selbst der Dritte der Ersten Liga darf per Relegation gegen den Bundesliga-Letzten auf den Einzug in die dann auf zwölf Teams aufgestockte Bundesliga hoffen.

Den beiden Vertretern aus Oberösterreich, SV Guntamatic Ried und FC Blau Weiß Linz, kommt es am Freitagabend darauf an, einen guten Saisonauftakt zu erwischen.

18:30: Blau Weiß Linz – Wacker Innsbruck

im Live-Ticker auf ooe.ORF.at

Der FC Blau Weiß Linz hat sich Platz 5 zum Ziel gesetzt, bekommt jedoch von Experten das Potential für Überraschungen weiter nach oben zugestanden. Sportchef David Wimleitner will die Kirche vorerst im Dorf lassen: „Es kommt darauf an, vom Start weg Punkte zu sammeln. Einen Dauerkampf gegen den Abstieg wie im Vorjahr wollen wir uns nicht mehr antun. Den sehe ich auch nicht. Platz fünf ist das Saisonziel. Geht es weiter hinauf, nehmen wir das auch gerne an.“

Für Blau Weiß-Trainer Gorenzel ist der Start in die neue Saison gegen den von Karl Daxbacher betreuten Mit-Favoriten Wacker Innsbruck von besonderer Bedeutung. Im Cup habe man Selbstvertrauen getankt, der Kader sei vielversprechend zusammengestellt. „Wir haben uns intensiv mit Innsbruck beschäftigt. Es gilt aber nun, uns auf unsere Stärken zu konzentrieren, dass wir Selbstvertrauen und Überzeugung gewinnen. Wenn wir uns daran orientieren, dann können wir richtig geilen Fußball spielen.“ Der Kader ist komplett, es gibt keine Verletzten.

20:30: SV Guntamatic Ried – Wr. Neustadt

im Live-Ticker auf ooe.ORF.at (live auf ORF Sport + und im Livestream)

„Wir schauen nur nach vorne. Wir möchten in die Bundesliga zurück, haben einen super Kader und ein gutes Trainerteam“, betonte Ried-Coach Lassaad Chabbi.

Erster oder Zweiter zu werden sei das Ziel. Die Relegation des Dritten gegen den Letzten der Bundesliga wollen sich die Rieder, die mit einem Heimspiel gegen Wiener Neustadt starten, ersparen.

Bei den Riedern sind zu den Leistungsträgern der abgelaufenen Saison mit Gebauer, Reifeltshammer, Marcos, Ziegl, Walch oder Fröschl sieben neue Akteure gekommen. Mit Haring, Grabher, Durmus und Wießmeier sind alleine vier Spieler ihrem Ex-Trainer Chabbi von Lustenau ins Innviertel gefolgt. Mit Stürmer Seifedin Chabbi ist auch der Sohn des Trainers bei Ried an Bord.

Live-Stände auch vom Regionalliga-Start am Freitag:

Als zusätzliche Information zum Freitags-Auftakt der Regionalliga Mitte informiert ooe.ORF.at auch über die Livestände der Spiele der OÖ-Klubs: Vorwärts – St. Florian, Vöcklamarkt – Klagenfurt, Kalsdorf – Gurten und Deutschlandsberg – Stadl-Paura (alle ab 19 Uhr).

Am Samstag (18:30) bringt ooe.ORF.at einen Live-Ticker des Bundesliga-Auftakt-Spiels LASK - Admira.