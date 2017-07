Geisterfahrt durch Autobahntunnel

Ein Autofahrer ist am Freitag gegen 9.30 Uhr als Geisterfahrer auf der Innkreisautobahn (A8) im Großraum Wels ohne Zusammenstoß durch den Tunnel Noitzmühle gefahren. Erst beim Tunnelportal kam es zu einem Zusammenstoß.

Die Autobahnpolizei Wels steht noch vor dem Rätsel, wie der 83-jährige Welser ohne Unfall den 1,6 Kilometer langen Tunnel Noitzmühle durchfahren konnte. Um dieses Geheimnis zu lüften, analysiert die Polizei zurzeit die Videoaufnahmen. Zuvor war der Autofahrer bei der Auffahrt Wels-West Richtung Linz auf die A8 gekommen. Weil er aber in die Gegenrichtung nach Graz wollte, wendete er einfach mit seinem Auto am Beschleunigungsstreifen. Er schaffte es zwar noch unfallfrei durch den 1,6 Kilometer langen Tunnel, am Tunnelportal stieß er jedoch mit einem anderen Auto zusammen.

83-Jähriger blieb bei Unfall unverletzt

Eine 60-jährige Autofahrerin aus Vorchdorf konnte durch ein Ausweichmanöver im letzten Moment Schlimmeres verhindern. Sie verriss ihr Fahrzeug und konnte einen Frontalzusammenstoß abwenden. Die Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Zusammenpralls trotzdem schwer beschädigt. Bei einem Auto wurde sogar die Achse herausgerissen. Trotzdem wurde die Vorchdorferin nach ersten Angaben aber nur leicht verletzt. Der Geisterfahrer aus Wels blieb sogar unverletzt.