Gefahr von Flurbränden steigt

Aufgrund Hitze und Gewittern häufen sich derzeit Flurbrände. Auslöser können Blitze, aber auch technische Defekte durch die Hitze sein. Zuletzt mussten 70 Feuerwehrleute ausrücken, weil eine Maschine ein Feld in Pregarten in Flammen setzte.

Die Ballenpresse war Dienstagabend plötzlich in Flammen aufgegangen. Der Landwirt reagierte geistesgegenwärtig, kuppelte den Traktor ab und brachte sich in Sicherheit. Rasch brannten große Teile des staubtrockenen Feldes.

70 Mann der Feuerwehr im Einsatz Innerhalb weniger Minuten stand das Feld in Flammen, wie die Videoaufnahmen von Thomas Brandl von der Feuerwehr Pregarten zeigen.

Heuer bereits 200 Flur- oder Waldbrände

Seit Wochen hält die Trockenheit die oberösterreichischen Feuerwehren auf Trab. 200 Flur- oder Waldbrände gab es heuer schon. Seit Anfang Juni regnete es um 40 bis 80 Prozent weniger als üblich, berichtet die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Besonders betroffen sind der Raum Linz, sowie die Bezirke Linz-Land und Perg.

Verbot von offenen Feuern in allen Bezirken

Die Feuerwehr mahnt deshalb zur Vorsicht beim Umgang mit offenem Feuer. Wegen der Trockenheit ist es mittlerweile in allen Bezirken untersagt, in und um Wälder mit Feuer zu hantieren.

Waldbrände in Südeuropa

Extrem trocken ist es derzeit nicht nur in Österreich, sondern auch im Süden. In Kroatien, Montenegro, Italien und an der französischen Cote d’Azur kämpft die Feuerwehr seit Tagen gegen Waldbrände.

Link: