Mit Auto 30 Meter über Waldböschung

Zwei Pensionistinnen sind am Sonntag in Reichraming (Bezirk Steyr-Land) verletzt worden, als sie mit ihrem Pkw 30 Meter über eine steile Waldböschung gefahren. Die Lenkerin hatte aus unbekannter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über den Pkw verloren.

Die 76-jährige Lenkerin war Sonntagnachmittag mit einer 66-jährigen Beifahrerin auf einem Güterweg im Gemeindegebiet unterwegs. In einer starken Linkskurve verlor sie laut polizeilichen Ermittlungen die Herrschaft über den Wagen.

FF-Reichraming

40 Grad steile Böschung

Das Fahrzeug prallte zuerst gegen eine Böschung am linken Fahrbahnrand, schleuderte zurück und schoss dann rechts hinunter über 40 Grad steiles Waldgelände. Der Pkw blieb nach rund 30 Metern in einem trockenen Bachbett stehen. Die 76-Jährige und ihre 66-jährige Beifahrerin wurden verletzt.

FF-Reichraming

Rot-Kreuz-Teams von Ternberg und Steyr holten die Frauen mit Bergetragen aus dem steilen Gelände, der Rettungshubschrauber brachte sie nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus.