Suche nach 22-jährigem Fahrerflüchtigen

Die Polizei Schärding fahndet seit der Nacht nach einem fahrerflüchtigen Lenker. Der 22-jährige Mann aus Schärding steht im Verdacht, in der Nacht auf Samstag einen Unfall verursacht zu haben

Gegen 21.00 Uhr kam es zu dem Unfall auf der Keßla Landesstraße in St. Aegidi (Bezirk Schärding). Eine 21-Jährige aus St. Aegidi war mit einer 22-jährigen Freundin aus Schärding Richtung Neukirchen am Walde unterwegs. In einer Rechtskurve kam ihnen plötzlich ein Auto auf ihrer Straßenseite entgegen. Brems- und Ausweichmanöver waren umsonst, die Fahrzeuge stießen zusammen. Die beiden Frauen wurden unbestimmten Grades verletzt und verständigten die Polizei.

22-Jähriger nach Unfall verschwunden

Als die Beamten am Unfallort eintrafen, war der Unfallverursacher aber spurlos verschwunden. Bevor die beiden verletzten Frauen mit der Rettung ins Klinikum Passau gebracht wurden, erzählten sie den Beamten, dass der offenbar alkoholisierte Unfallverursacher kurz vor Eintreffen der Polizei die Unfallstelle verlassen habe. Auch sein beschädigtes Auto sei von einer unbekannten Person abtransportiert worden.

Der Unfallwagen konnte in einer versperrten Autowerkstatt gefunden werden. Vom Lenker hingegen fehlt jede Spur. Ob der 22-Jährige verletzt wurde, ist unbekannt.