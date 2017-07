Gabriela Moser wechselt nicht zu Peter Pilz

Auch wenn Peter Pilz anderes andeutet, wechselt die langjährige oberösterreichische Nationalrätin Gabriela Moser (Grüne) nicht zu seiner Liste. „Ich stelle klar, ich bin und bleibe eine Grüne“, erklärte sie am Freitag .

In einer der APA übermittelten schriftlichen Stellungnahme stellte Moser fest: „Ich habe fast die gesamte Entwicklung dieser Partei miterlebt und mitgestaltet und fühle mich dem Öko-Grünprojekt verantwortlich und verpflichtet". Auch ihre Zukunft sieht sie bei den Grünen: „Nach der anstrengenden U-Ausschuss-Phase gönnen ich mir jetzt einige Tage Urlaub und werde dann gemeinsam mit Ulrike Lunacek für die Grünen voll im Wahlkampfeinsatz sein.“

Nur auf drittem Listenplatz

Die langjährige Mandatarin Moser ist die für die Grünen nur auf dem dritten Listenplatz in Oberösterreich gereiht. Zuletzt hat sie Kritik an der parteiinternen Personalauswahl - speziell an Julian Schmid, der Pilz um Platz 4 auf der Bundesliste ausgestochen hat - durchklingen lassen.

Link: