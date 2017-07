Stefan Reiter wird Sportchef bei ASKÖ Oedt

Rieds erfolgreicher Langzeitmanager Stefan Reiter wird ab sofort neuer Sportchef des Oberösterreich-Ligavizemeisters ASKÖ Oedt bei Traun. Das gab Oedt-Präsident Franz Grad am Freitag gegenüber dem ORF OÖ bekannt.

Er löst damit den bisherigen Manager Andreas Hofmann ab, der sich mehr auf seine Agenden im Oberösterreichischen Fußballverband kümmern will, so Grad im Gespräch mit dem Sportchef des ORF OÖ, Reinhard Waldenberger. Reiter sei im Unfrieden beim Bundesliga-Absteiger SV Ried geschieden. Er war kurze Zeit Berater von LASK-Präsident Siegmund Gruber, was die Bundesliga-Agenden betrifft.

„Know-how ist unbezahlbar für uns“

Oedt-Präsident Grad ist begeistert: „Reiters Know-how ist unbezahlbar für uns. Er soll den Club für höhere Aufgaben fitmachen. Natürlich möchte ich auch, dass er sich um den Nachwuchs kümmert. Das Potenzial an Talenten ist in Traun und Umgebung gegeben.“

Für das „Duo“ Grad/Reiter ist es ein Comeback: Bereits einmal war Reiter unter Präsident Grad beim erfolgreichen Bundesliga-Clubs FC Pasching (nie schlechter als Tabellenfünfter) tätig. Oedt spielt am Freitag gegen Stadl Paura daheim im Österreichischen Fußballcup um 17.30 Uhr.