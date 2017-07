Pensionistin 12.500 Euro aus Tasche gestohlen

12.500 Euro sollen zwei Männer am 4. Juli einer 69-jährigen Frau aus der Handtasche gestohlen haben, als sie in einem Geschäft in der Salzburger Straße in Wels gewesen ist. Jetzt sucht die Polizei nach ihnen.

Das Opfer hatte den Geldbetrag kurz vor der Tat in einer Bank in der Welser Innenstadt abgehoben. Während ein Täter die Pensionistin ablenkte, durchwühlte der andere die Handtasche des Opfers und nahm das Geld an sich. Die beiden wurden dabei von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Staatanwaltschaft Wels hat nun die Bilder zur Veröffentlichung freigegeben.

Polizei OÖ

Polizei hofft auf Hinweise

Dass die beiden der 69-Jährigen seit ihres Bankbesuchs gefolgt waren, konnte die Polizei bereits ausschließen. Die Polizei hofft auf Hinweise, wer beobachtet haben könnte, dass der eine mutmaßliche Täter – mit Stoppelglatze – das Opfer abgelenkt haben könnte, während der andere – mit Hemd mit auffälliger Flagge – in die Handtasche griff.